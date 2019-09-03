Общество

И.о. руководителя псковского Росреестра примет граждан в приемной президента РФ

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Псковской области Владимир Полукошко проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием заявителей состоится 19 сентября с 15.00 до 18.00 в приемной президента Российской Федерации в Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 23.

Справочную информацию о работе приемной президента РФ и порядке записи можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-96-76, тел/факс 29-09-51. Часы работы - с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 15.00).