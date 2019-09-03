Псковская Лента Новостей сохраняет лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

Псковская Лента Новостей вновь стала самым цитируемым СМИ Псковской области. Результаты очередного исследования медиаресурсов Псковского региона опубликованы компанией «Медиалогия». По итогам второго квартала 2019 года ПЛН традиционно возглавляет ТОП-10 самых цитируемых псковских СМИ (индекс цитируемости во втором квартале 2019 года - 14,89).
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) также входит в тройку самых цитируемых СМИ региона (ИЦ - 7,94).
В медиарейтинг включены СМИ Псковской области. Специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Напомним, что индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.