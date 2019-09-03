Общество

Память жертв терактов почтили псковичи

3 сентября в Пскове активисты партийного проекта «Старшее поколение» провели встречу, на которой вспоминали о трагедии в Беслане, - ровно 15 лет назад боевики захватили одну из городских школ, и в результате теракта погибли более 300 человек, среди них 186 детей, сообщается в группе ВКонтакте регионального отделения «Единой России».

«Таким безжалостным атакам и бессмысленным убийствам нет никакого оправдания. Такому преступному безумию необходимо решительно противостоять, и весь мир должен сплотиться в этом стремлении», - сказала главврач Псковской городской поликлиники, кандидат в депутаты Псковской городской Думы Галина Неваленная.

В знак памяти и скорби собравшиеся зажгли свечи памяти.