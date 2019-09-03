Общество

Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялось в Пушкинских Горах

Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялось в поселке Пушкинские Горы. Началось оно с шествия от зоны отдыха «Борок» до старой площади, где состоялся митинг, сообщается в группе ВКонтакте регионального отделения «Единой России».

К собравшимся обратился депутат городского поселения «Пушкиногорье», член фракции «Единой России» Александр Афанасьев. «Почему каждый год мы вновь и вновь вспоминаем эту трагедию? Да потому что мы не имеем права забывать о том горе, которое пережили люди и их близкие, а самое важное - для того, чтобы подобное никогда не произошло вновь!» - сказал он, вспоминая о драматическом событии в Беслане.

Пушкиногорцы, активисты и сторонники партии почтили память погибших минутой молчания и включили фонарики на мобильных телефонах.

«Гибель и невыразимые страдания жертв терроризма не могут оставить равнодушным ни одного человека. Борьба со злом – это наше общее дело, так как от этого зависит наше будущее и счастливая жизнь наших детей. Мы никогда не забудем эти трагические события», - сказал глава района Александр Баранов, принявший участие в траурном мероприятии.