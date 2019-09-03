Общество

В учреждениях УФСИН России по Псковской области идет подготовка к проведению выборов 8 сентября

На территории Псковской области, в учреждениях регионального УФСИН, идет подготовка к выборам 8 сентября. Свое избирательное право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, смогут реализовать свыше 20 лиц, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на сегодняшний день в избирательном процессе смогут поучаствовать лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе подготовки к выборам созданы рабочие группы, налажено взаимодействие с избирательными комиссиями. Ежедневно уточняются списки избирателей, готовятся необходимые для голосования документы.

В настоящее время проводится разъяснительная работа с подучетными УИИ, о порядке реализации своего права выбора в ходе голосования.

Помимо этого, в Управлении ФСИН России по Псковской области, в рамках служебной подготовки, заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач провел лекцию для сотрудников ведомства, по вопросам организационно-методического обеспечения организации голосования в 2019 году.