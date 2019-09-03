Общество

Путин поручил кабмину до 1 ноября установить ежемесячные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 ноября представить предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную помощь. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 20 августа совещания.

Кроме того, правительству предстоит выступить с предложением о введении дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Кабмин до этого срока должен будет усовершенствовать порядок лицензирования меддеятельности, а также внедрить процедуру предварительного согласования властями субъектов РФ решений о создании медицинской организации либо об изменении профиля ее деятельности. Помимо этого, до 1 октября правительству необходимо предложить законодательное закрепление понятий «молодой специалист» и «врач-наставник», чтобы выпускники медвузов могли осуществлять деятельность в государственных и муниципальных медучреждениях под контролем опытных специалистов в течение трех лет.

Кроме того, до 1 декабря необходимо внести предложения по финансированию за счет федерального бюджета обеспечения лекарствами граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Помимо этого, планируется снизить налоговую нагрузку на медорганизации первичного звена, освободив их от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.