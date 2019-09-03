Общество

Специалисты назвали самые распространенные виды кибермошенничества в Рунете

Более трети мошеннических схем в Рунете приходится на фишинг, и сейчас это самый популярный вид киберпреступлений. Об этом рассказали «Известиям» эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», подготовившие первый рэнкинг мошеннических схем в Сети.

Согласно исследованию, на втором месте — маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые организации, на третьем — привлечение средств в финансовые пирамиды.

На четвертой строчке значится привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка. На пятой — подделка или кража электронной подписи

Как отмечают специалисты, методы киберпреступников становятся все более изощренными и целенаправленными. Тенденции 2019 года — рост количества фальшивых сайтов и махинаций с использованием электронной подписи.

Для создания первого рэнкинга распространенности мошеннических схем в Сети эксперты проекта проанализировали порядка 50 тыс. отзывов, сообщений и обращений граждан, а также более 20 тыс. публикаций в СМИ и других открытых источниках.