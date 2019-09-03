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И.о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев отмечает 70-летие со дня рождения

4 сентября и.о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, заведующий кафедрой культурологии и музеологии ПсковГУ, член-корреспондент СПб отделения МАН ВШ, доктор культурологии, профессор Александр Голышев отмечает 70-летие со дня рождения.

Отвечая на вопрос, какие чувства испытывает человек, встречающий 70-летие со дня рождения, А.Голышев сказал: «Самые разнообразные. Я благодарен судьбе за то, что прошагал по жизни семь десятилетий и, хочется верить, не зря. Судьба дала мне возможность родиться на древней русской земле, в любимом городе Пскове, при том, что отец – москвич, а мама – ленинградка, блокадница. Жизнь свела с множеством умных, добрых, талантливых людей. Именно они формировали мои характер и мировоззрение. Судьба подарила мне надежную семью. Я всегда занимался тем делом, которым хотел заниматься, которое знаю и люблю. Имея множество предложений работать в других города и уезжая, я возвращался в Псков. Чего же ещё можно желать? Наверно только, чтобы не уходили близкие, быстрее печатались статьи в типографиях и рос внук».

Александр Голышев родился 4 сентября 1949 года в городе Пскове. В 1970 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, специальность «Учитель истории и обществоведения».

Профессор педагогических наук, 2000 год - доктор культурологии (Санкт-Петербург)

1971 г. – старший архитектор производственной группы по охране памятников, г. Псков.

1974 г. – инструктор горкома КПСС, г. Псков.

1981 г. – заведующий отделом культуры Псковского горисполкома;

1983 г. – консультант ОК КПСС, г. Псков.

1984 г. – генеральный директор Псковского объединенного музея заповедника.

1991 г. - первый вице-президент культурно-досуговой ассоциации «Россия», г. Москва.

С 1994 года по февраль 2005 года - председатель комитета по культуре Псковской области

С 2005 по 2007 год работал заместителем руководителя исполкома регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

С 2007 года работал в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина руководителем депутатского центра.

С мая 2010 года - исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Псковской области.

С декабря 2010 года по апрель 2014 года - председатель по культуре Псковской области.

С 2014 года - заведующий межфакультетской кафедрой культурологии Псковского государственного университета.

С 2014 года - председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области

С июля 2019 года - исполняющий обязанности генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника.

Заслуженный работник культуры.

Награжден орденом Почета, орденом Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени.