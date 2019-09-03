И.о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев отмечает 70-летие со дня рождения

4 сентября и.о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, заведующий кафедрой культурологии и музеологии ПсковГУ, член-корреспондент СПб отделения МАН ВШ, доктор культурологии, профессор Александр Голышев отмечает 70-летие со дня рождения.
Отвечая на вопрос, какие чувства испытывает человек, встречающий 70-летие со дня рождения, А.Голышев сказал: «Самые разнообразные. Я благодарен судьбе за то, что прошагал по жизни семь десятилетий и, хочется верить, не зря. Судьба дала мне возможность родиться на древней русской земле, в любимом городе Пскове, при том, что отец – москвич, а мама – ленинградка, блокадница. Жизнь свела с множеством умных, добрых, талантливых людей. Именно они формировали мои характер и мировоззрение. Судьба подарила мне надежную семью. Я всегда занимался тем делом, которым хотел заниматься, которое знаю и люблю. Имея множество предложений работать в других города и уезжая, я возвращался в Псков. Чего же ещё можно желать? Наверно только, чтобы не уходили близкие, быстрее печатались статьи в типографиях и рос внук».
Александр Голышев родился 4 сентября 1949 года в городе Пскове. В 1970 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, специальность «Учитель истории и обществоведения».
Профессор педагогических наук, 2000 год - доктор культурологии (Санкт-Петербург)
1971 г. – старший архитектор производственной группы по охране памятников, г. Псков.
1974 г. – инструктор горкома КПСС, г. Псков.
1981 г. – заведующий отделом культуры Псковского горисполкома;
1983 г. – консультант ОК КПСС, г. Псков.
1984 г. – генеральный директор Псковского объединенного музея заповедника.
1991 г. - первый вице-президент культурно-досуговой ассоциации «Россия», г. Москва.
С 1994 года по февраль 2005 года - председатель комитета по культуре Псковской области
С 2005 по 2007 год работал заместителем руководителя исполкома регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
С 2007 года работал в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина руководителем депутатского центра.
С мая 2010 года - исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Псковской области.
С декабря 2010 года по апрель 2014 года - председатель по культуре Псковской области.
С 2014 года - заведующий межфакультетской кафедрой культурологии Псковского государственного университета.
С 2014 года - председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области
С июля 2019 года - исполняющий обязанности генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника.
Заслуженный работник культуры.
Награжден орденом Почета, орденом Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени.