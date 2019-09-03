Общество

В России предложили ввести интернатуру для педагогов

В российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура. Этот вопрос обсуждается в рамках нацпроекта «Образование», выяснили «Известия».

Уточняется, что в Минпросвещения соответствующую идею считают дискуссионной, однако в профессиональном сообществе ее поддержали. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день практика в педвузах не позволяет будущим учителям набраться опыта и освоить необходимые в работе навыки.

«Как врач отвечает за здоровье человека, так учитель отвечает за полноценность внутреннего мира человека. А это не меньшая ответственность. Поэтому в подготовке педагогов интернатура должна иметь такое же значение, как и практика при подготовке врача», — отметил профессор факультета педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский.

По словам члена подкомитета РСПП по цифровой экономике и инновациям Юлии Раковой, одним из способов введения интернатуры может быть поддержка молодого специалиста наставником со стороны вуза или опытным учителем онлайн, например в течение года.

Вопрос о введении педагогической интернатуры будет обсуждаться в сентябре на заседании проектного комитета нацпроекта «Образование».