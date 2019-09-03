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Общество

«День первоклассника» помогли провести в Острове депутаты «Единой России»

04.09.2019 09:32|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие «День первоклассника» состоялось в городе Острове 3 сентября. Помощь в его организации оказали депутаты фракции «Единой России» в Собрании Островского района Владлен Небейголова и Владимир Никифоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В зале собралось около 250 детей, которые в этом году впервые отправились в школу. В их адрес прозвучали поздравления с началом учебного года, пожелания успехов и хороших оценок. Затем коллектив центра культуры «Юбилейный» представил юным гостям развлекательно-познавательную программу.

По  завершении праздника все первоклассники получили пакеты со сладостями, воздушные шары и флажки.

«Первый шаг в школьную жизнь – это очень важное событие. Желаем первоклассникам найти хороших друзей, в полной мере раскрыть свои таланты и способности. Трудолюбия, терпения, интересных уроков и незабываемых моментов!» - напутствовал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №250 Роман Заяц, который также принял участие в подготовке мероприятия.

Теги: #остров #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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