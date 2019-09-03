Общество

136 справок предоставило предпенсионерам в 2019 году управление ПФР в Пскове и Псковском районе

С начала 2019 года управлением Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе предоставлено 136 справок об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста для предоставления различных мер социальной поддержки и льгот.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, сведения предоставлялись гражданам лично, по их обращениям в клиентские службы. Наибольшее количество справок предоставлено для налоговой службы - 86.

13 справок было выдано гражданам для предоставления в центр занятости. Связано это с тем, что центры занятости реализуют программы профессионального переобучения, повышения квалификации предпенсионеров, а также выплачивают им пособие в период обучения или поиска работы.

В целях предоставления работающим гражданам предпенсионного возраста оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации, управлением было предоставлено 37 справок для работодателей.

Отметим, что льготы гражданам предпенсионного возраста предоставляются с 1 января 2019 года. Большинство из них носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Такая информация может предоставляться органами ПФР и по запросу ведомств, в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, а также через МФЦ.