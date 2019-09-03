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Общество

Объявлен конкурс на замещение должности старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района

04.09.2019 10:10|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы -  старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района.

Квалификационные требования для должности старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района: образование - наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, по направлениям подготовки (специальностям) «юриспруденция» или «документоведение и архивоведение»; без предъявления требований к стажу.      

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы: личное заявление (заполняется собственноручно); собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005 №667-р с приложением фотографий (размер 3,5х4,5, цветные без уголка, фон белый матовый, деловой стиль одежды); автобиографию (подробно отражаются биографические данные гражданина, его перемещение по работе  (службе), семейное  положение, где учится, если получает другое образование; сведения о близких родственниках (фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения, образование, где и кем работают (учатся) супруг, отец, мать, братья, сёстры, дети, их телефоны, привлекался ли кто-либо из них к уголовной ответственности, за что и др.); копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); копию финансового  лицевого счёта или выписку из домовой книги; копию медицинского полиса; копию свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; копии документов об образовании или справку с места учёбы с указанием формы обучения, курса и предполагаемого времени окончания (если получает другое образование); копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копию военного билета (всех листов) или приписного свидетельства; заверенную копию послужного списка; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460; заключение по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 №984н, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской  деятельности (оформляется по месту регистрации кандидата); характеристику с последнего места работы; справки из психоневрологического и наркологического диспансеров; сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую службу; а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

В должностные обязанности  старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района в соответствии с должностным регламентом входят следующие функциональные обязанности:

  • ведение дело­производственного обслуживания прокурорских работников в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации (далее - Инструкция),
  • печатание документов;
  • составление сводок о документообороте по усмотрению руководителя;
  • вы­полнение копировально-множительных работ;
  • обеспечение прохождения, сохран­ности и конфиденциальности документов, в том числе, содержащих персональные данные;
  • выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы руководителя;
  • расконвертовывание входящей корреспонденции, проверка наличия вложений, проставление штампов, сортировка;
  • прием ис­ходящей корреспонденции, проверка правильности адресования согласно Правилам оказания услуг почтовой связи, соблюдение правил оформления и печати документов (формат и виды бланков, датирование, индекс (номер) документа, заголовок к документу, нумерацию страниц, отметку о наличии приложения, подпись, поля, шрифт, реквизиты документа), конвертирование, адресование, взвешивание и маркировка; возвращение исполнителям на доработку документов, оформленных с нарушением установленных требований;
  • ведение книг учета и карточек, предусмотренных Инструкцией;
  • ежедневное осуществление доставки корреспонденции (писем простых, заказных, с объявленной ценно­стью, с уведомлением, бандеролей и посылок) непосредственно в отделение связи;
  • регистрация документов в соот­ветствии с требованиями автоматизированной системы ведомственного доку­ментооборота АИК «Надзор-WEB», заполнение почтовых реестров;
  •  участие в составлении номенклатуры дел, формирование дел, надзорных и наблюдательных производств;
  • участие в работе экспертной комиссии и проведении практической работы по экспертизе ценности документов, по организации документов в текущем делопроизводстве, их отбор и передача на постоянное хранение;
  • формирование дел для передачи в архив прокуратуры;
  • составление описи дел постоянного и временного сроков хранения, по личному составу, о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
  • обеспечение сохранности, учет, отбор, упорядочение и использование документов архивного фонда Российской Федерации, образующихся в деятельности прокуратуры, служебных документов, дел, печатей, штампов, гербовых бланков;
  • своевременная передача документов на постоянное хранение;
  • осуществление полномочий в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, в том числе принимать меры к совершенствованию делопроизводства и повышение квалификации прокурорских работников прокуратуры района в этой сфере;
  • еженедельное предоставление прокурору района сведений о сроках рассмотрения поступающих в прокуратуру района контрольных заданий, обращений, материалов;
  • ведение табеля учета использования рабочего времени, в том числе отработанного за пределами нормальной продолжительности рабочего дня.

Основные права старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района установлены статьей 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Старший специалист 1 разряда прокуратуры  Бежаницкого района за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функциональных обязанностей, за нарушение законодательства Российской Федерации, а также в случае исполнения неправомерного поручения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в  соответствии с федеральными законами.

Эффективность и результативность профессиональной служебной дея­тельности старшего специалиста 1 разряда прокуратуры  Бежаницкого района оценивается по количественным и качественным показателям подготов­ленных и рассмотренных служебных документов, своевременности и качеству выполнения возложенных задач.

Количественные показатели: число напечатанных документов, подготовленных сводок о документообороте, количество зарегистрированных в соответствии с требованиями автоматизированной системы ведомственного документооборота АИК «Надзор-WEB» входящих, внутренних и исходящих документов; число подготовленных почтовых реестров.

Качественные показатели: своевременность и качество выполнения должностных обязанностей, исполнения поручений, правильность составления сводок о документообороте, табелей учета рабочего времени и соблюдение сроков их предоставления; соблюдение служебной дисциплины; отсутствие претензий руководства прокуратуры района к исполнению должностных обязанностей; отсутствие жалоб на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.  

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия  квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения.

Прием документов для участия в конкурсе производится с 03 сентября   по 23 сентября 2019 года включительно ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 180000, г. Псков, ул.  Плехановский Посад, д.6, кабинет № 120, телефон 69-83-88.

Конкурс планируется провести 11 октября в прокуратуре Псковской области по адресу: 180000, г. Псков, ул. Плехановский Посад, д.6.

Сведения о дате, месте и времени проведения конкурса будут сообщены дополнительно всем кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.

Теги: #прокуратура #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
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