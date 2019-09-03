Общество

По требованию прокурора в Красногородском районе организован сбор ртутьсодержащих ламп

Прокуратурой Красногородского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в ходе которой в деятельности администраций поселений Красногородского района выявлены нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в нарушение требований законодательства, регламентирующего правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, в поселке Красногородск и в населенных пунктах, расположенных на территории района, у населения не организован сбор отходов в части отработанных ртутьсодержащих осветительных ламп, также не определены места их первичного сбора.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации городского поселения, а также глав администраций 2 сельских поселений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время на территории Красногородского района организован сбор ртутьсодержащих осветительных ламп.