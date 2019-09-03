Общество

После вмешательства прокуратуры в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Пскове установлено оборудование на 700 тысяч рублей

Прокуратурой города Пскова с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Псковской области проведена проверка соблюдения социальных прав воспитанников ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение пунктов 3.1, 3.5, 3.11 СанПиН 2.4 3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» территория Центра недостаточно благоустроена - отсутствовало игровое и спортивное оборудование в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

В целях восстановления прав воспитанников на благоприятные условия жизни и воспитания прокурор города Пскова внес в адрес руководителя учреждения представление с требованием устранить нарушения закона.

Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Пскова» благодаря вмешательству прокуратуры установлено новое игровое и спортивное оборудование на общую сумму около 700 тысяч рублей.