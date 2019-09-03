Общество

Более 150 десантников Псковского соединении ВДВ вышли на полигон Струги Красные для отработки учебно-боевых задач

3 сентября в Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск началось тактическое учение с десантно-штурмовыми подразделениями.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, после подъема личного состава по тревоге военнослужащие провели комплекс подготовительных мероприятий, после выполнения которых совершили марш на аэродром взлета Кресты и десантировались в составе подразделений с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД, где на площадке приземления «Кислово» более 150 десантников выполнили тактические нормативы по захвату аэродрома условного противника и удержанию захваченных объектов.

В ходе учения командиры подразделений будут совершенствовать навыки самостоятельного принятия решений на выполнение учебно-боевой задачи, начиная от действий подразделения по тревоге и погрузке в транспортные средства, заканчивая организацией огневого поражения противника с применением всех огневых средств десантно-штурмовой роты.

На завершающем этапе мероприятия на полигоне Струги Красные в Псковской области будут выполнены боевые стрельбы. Экипажи боевых машин десанта отработают нормативы по вождению и стрельбе из вооружения БМД-2, а личный состав выполнит упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.