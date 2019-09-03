Общество

В дар городу Волгограду будет передана картина великолукского художника «На руинах Сталинграда»

Псковское региональное отделение «Единой России» присоединилось к международной акции «Война на холсте как память поколений», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она организована в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

К 2020 году в городе-герое Волгограде планируется собрать коллекцию оригиналов работ художников разных национальностей и создать постоянно действующую экспозицию, отражающую события войны 1941-1945-го.

В дар уже переданы картины из многих республик и регионов России, а также Китая, Молдавии, Азербайджана. В ближайшее время город Великие Луки отправит в Волгоград холст «На руинах Сталинграда» известного великолукского художника Олега Александрова. Работа была написана в этом году. По словам автора, для него большая честь принимать участие в таком масштабном проекте.

«Символично, что мы передаем в дар именно эту картину. Великие Луки и Сталинград в годы войны связывает очень многое. Командующий 3-й Ударной Армией Кузьма Галицкий назвал Великолукскую наступательную операцию «Сталинградской битвой в миниатюре» или «Малый Сталинград», - отметили в местном отделении «Единой России».

Координатор партпроекта «Историческая память» в Великих Луках, депутат фракции «Единой России» в городской Думе Дмитрий Белюков напомнил, что цель реализации партпроекта заключается в популяризации исторического прошлого нашей страны, которое является основой для патриотического воспитания молодежи. «Приятно, что и Великие Луки вносят вклад в акцию «Война на холсте как память поколений», - сказал он.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.