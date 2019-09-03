Индивидуальные предприниматели получили новый способ доступа в личный кабинет налогоплательщика

В Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя (ИП) теперь можно пройти авторизацию с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. «Учетка» должна быть подтверждена лично в одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для ИП могут пользователи не только веб-сервиса, но и мобильного приложения.
Для пользователей, не подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к Личному кабинету: с помощью логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе для входа в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.
Отметим, в настоящее время число зарегистрированных в Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя в Псковской области составляет 6338 пользователей.