Общество

Индивидуальные предприниматели получили новый способ доступа в личный кабинет налогоплательщика

В Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя (ИП) теперь можно пройти авторизацию с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. «Учетка» должна быть подтверждена лично в одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для ИП могут пользователи не только веб-сервиса, но и мобильного приложения.

«Личный кабинет налогоплательщика ИП один из тех Интернет-сервисов налоговой службы, которые помогают бизнесменам вести своё дело более успешно, - отмечает и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Здесь можно просматривать свои расчеты с бюджетом, уточнять статус камеральной проверки и регистрационные данные, получать выписку из ЕГРИП, обращаться в инспекцию и т.д.».

Для пользователей, не подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к Личному кабинету: с помощью логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе для входа в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отметим, в настоящее время число зарегистрированных в Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя в Псковской области составляет 6338 пользователей.