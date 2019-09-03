Общество

Состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и представителя Общественной палаты РФ Игоря Шпектора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 3 сентября, провел рабочую встречу с председателем комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорем Шпектором.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ходе общения стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества, побеседовали о вопросах развития сфер жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Глава региона рассказал о работе, которая проводится регионом по ремонту улично-дорожной сети, обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Кроме того, речь зашла и о взаимодействии администрации области с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства как в части ликвидации аварийного жилья, так и в части модернизации коммунальной инфраструктуры. Например, за пять лет в благоустроенные помещения переселены более 4 тысяч человек из более чем 1,7 тысяч аварийных помещений. В текущем году Псковский регион вступает в новый этап расселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, в рамках участия области в программе по модернизации коммунальной инфраструктуры Фондом ЖКХ одобрены несколько заявок.

В свою очередь Игорь Шпектор выразил готовность оказать региону необходимое содействие и поделиться своим опытом работы в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. В рамках визита в Псковскую область представитель Общественной палаты РФ посетит ряд объектов коммунальной инфраструктуры, строительных площадок, осмотрит участки, где ведется дорожный ремонт и идет работа по созданию комфортной городской среды.

Напомним, что в настоящее время в Псковской области с рабочим визитом находится делегация представителей Общественной палаты Российской Федерации. В среду, 4 сентября, в администрации региона состоится совещание по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Псковской области. В мероприятии примут участие члены комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ и специалисты профильных органов исполнительной власти региона.