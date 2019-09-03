Общество

Паназиатское меню представляет ресторан «Инжир» в Пскове

Псковский ресторан «Инжир» представляет своим гостям меню Паназии. Теперь в ресторане можно встретить разнообразные блюда паназиатской кухни, которые внесут пикантные нотки в любой обед или ужин.

Яркие специи, ароматные масла и пряные сочетания экзотических ингредиентов погружают в мечты о новых путешествиях!

Том ям с морепродуктами, яичная лапша шоу мейн со свининой, утиная грудка по-кантонски, баклажаны в кисло-сладком соусе и еще более двадцати шедевров паназиатской кухни ждут гостей в ресторане «Инжир».

Столик можно забронировать по тел. 20-19-00.

Ресторан «Инжир» находится на 2 этаже ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской Дивизии, 19).