Общество

Псковичи могут получить консультации по пенсионным вопросам по телефону федеральной консультационной службы ПФР

Отделение ПФР по Псковской области напоминает жителям региона, что получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения можно по номеру 8-800-600-44-44. Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный.

Обращаем внимание, что в соответствии с федеральным законом специалисты ПФР не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона.

Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования. Можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.

Добавим, что в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области также налажена работа единого телефона «горячей линии». Позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами.

Во всех учреждениях ПФР области также работают телефоны горячей линии.

Номера телефонов «горячих линий» Управлений и Клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области

Район Номер телефона горячей линии Клиентская служба ПФР в Бежаницком районе 8 (81141) 2-21-80 Клиентская служба ПФР в Гдовском районе 8 (81131) 2-17-31 Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе 8 (811 36) 9-32- 66 Клиентская служба ПФР в Дновском районе 8 (81135) 2-82-50 Клиентская служба ПФР в Красногородском районе 8 (81137) 2-11-37 Клиентская служба ПФР в Куньинском районе 8 (81149) 2-18-84 Клиентская служба ПФР в Локнянском районе 8(81139) 2-13-35 УПФР в Невельском районе (межрайонное) 8 (81151) 2-57-10 Клиентская служба ПФР в Новоржевском районе 8 (81143) 2-14-49 Клиентская служба ПФР в Новосокольничском районе 8 (81144) 2-12-50 УПФР в Опочецком районе (межрайонное) 8 (81138) 2-26-00 УПФР в Островском районе (межрайонное) 8 (81152) 3-23-75 Клиентская служба ПФР в Палкинском районе 8 (811-45) 2-10-28 Клиентская служба ПФР в Печорском районе 8 (81148) 2-44-68 Клиентская служба ПФР ПФР в Плюсском районе 8 (81133) 2-16-12 УПФР в Порховском районе (межрайонное) 8 (81134) 2-38-95 Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе 8 (81142) 21650 Клиентская служба ПФР в Пушкиногорском районе 8 (81146) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе 8 (81147) 2-19-06 Клиентская служба ПФР в Себежском районе 8 (81140) 2-26-57 Клиентская служба ПФР в Стругокрасненском районе 8 (81132) 5-11-97 УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району 8 (81153) 4-69-48 4-69-25 4-69-11 Клиентская служба ПФР в Усвятском районе 8 (81150) 2-13-82 УПФР в г. Пскове и Псковском районе 8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81

Добавим, что специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.