Общество

Названа средняя зарплата главного инженера в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты главных инженеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе, по данным Superjob, главный инженер в Пскове в среднем получает 84 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 122 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 94 000 рублей, Великий Новгород - 84 000 рублей, Смоленск - 84 000 рублей, Ленинградская область - 102 000 рублей в месяц.