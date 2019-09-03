Общество

Псковичам рекомендуют запретить своим детям использовать наушники на улице

4 сентября в Псковском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги проведенной профилактической операции «Дети и транспорт», второй этап которой проводился с 25 августа по 3 сентября. Цель операции - профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе ведомства.

За 9 дней мероприятий к административной ответственности привлечены 4 родителя и 6 несовершеннолетних за нарушение правил безопасного нахождения на объектах ж/д транспорта. Были выявлены 3 подростка, которые переходили ж/д пути в неустановленном месте, перетаскивая велосипеды.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте отмечают увеличение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения, перемещаясь на велосипеде. Очень часто подростки перетаскивают свой транспорт через ж/д пути или проезжают на велосипеде вдоль ж/д полотна. Так, 1 сентября текущего года был зарегистрирован факт травмирования несовершеннолетнего 2004 года рождения, который на перегоне возле станции Черняковицы ехал на велосипеде в наушниках вдоль железной дороги, не услышал звуки приближающегося поезда. В результате удара поездом подросток получил тяжелую травму правого плеча и множественные ушибы, был госпитализирован в реанимацию детской областной больницы, где успешно перенёс операцию.

Последний факт смертельного травмирования несовершеннолетнего в Псковской области был зарегистрирован 3 июня 2018 года на станции Новоселье и так же был связан с передвижением подростка на велосипеде по пешеходной дорожке через ж/д пути, слушая музыку в наушниках.

На основе анализа несчастных случаев и правонарушений со стороны несовершеннолетних, сотрудники полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте рекомендуют родителям запретить своим детям использовать наушники на улице, особенно если ребенок отправляется на велосипедную прогулку.

О всех происшествиях можно сообщить по телефонам:

8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО)