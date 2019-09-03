Общество

В Пскове приступили к демонтажу гаражей для строительства пристройки к детскому саду №25

В Пскове приступили к демонтажу незаконно установленных гаражей у детского сада №25 «Золотой ключик» (Рижский проспект, 56-Б). На месте работают сотрудники управления городского хозяйства администрации города и муниципальная служба благоустройства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, после вскрытия гаража комиссия проводит фотофиксацию и опись имущества. Пригодные для употребления вещи вывозят на склад, где они будут храниться в течение года, после чего реализованы. Затем приступят к вывозу и демонтажу самих гаражей.

«На протяжении полутора-двух лет мы размещали в этом районе объявления с уведомлением о том, что их необходимо снести, поскольку они установлены незаконно. Однако объявления чаще всего просто срывали, - прокомментировал начальник УГХ Николай Баринов. - Решением Псковской городской Думы была создана комиссия для решения этого вопроса, постановление было опубликовано, но всего несколько граждан предприняли какие-то усилия и снесли незаконно установленные постройки».

Всего к демонтажу запланированы 34 гаража. Земельный участок в настоящее время принадлежит муниципалитету, и лишь несколько гаражей установлены на законных основаниях (у собственников есть все подтверждающие документы). Они будут перенесены и компактно установлены на площадке неподалеку, выделенной под эти цели управлением градостроительной деятельности администрации города, уже на законных основаниях.

Многие гаражи используются не по назначению - для хранения старых или крупногабаритных вещей. Ни в одной из первых шести вскрытых построек не обнаружился автомобиль.

За время манипуляций обнаружились и некоторые пользователи незаконно установленных гаражей: им обозначен срок, за который можно вывезти вещи. Некоторые гаражи вывозу не подлежат: некоторые сооружения ветхие и не выдержат перевозки, один гараж имеет негабаритные размеры (6х6 метров).

Хозяева уже вывезенного имущества должны будут обратиться в администрацию города: например, чтобы вернуть гараж, нужно будет предоставить документы на имущество и оплатить затраты на его вывоз и хранение.

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова отмечает, что решение этого вопроса давно назревало: гаражи не только морально и технически устарели, они еще и небезопасны. А кроме того, «хранить картошку, лыжи и старые диваны на такой большой территории - это неразумно», отметила она.

На освободившейся площади планируется возвести пристройку к детскому саду №25 на 80 мест. По словам Николая Баринова, проектная документация уже готова, заключение контракта на финальной стадии. Подрядчик готов приступать к работе, и только эти гаражи мешают строительству.