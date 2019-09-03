Общество

Глава Минприроды рассказал, когда Россия запретит пластик

В отказе от пластика в России, как это происходит в Европе, пока нет необходимости, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Но такой запрет может быть, если будет необходимость.

«В России есть все для того, чтобы справиться с глубокой переработкой этого сырья, в том числе силами малого и среднего бизнеса. В переработке пластика загрузить малый и средний бизнес возможно. Если мы увидим, что надо будет полностью запрещать пластик, запретим - это проще всего. Пока нужны переработка и рациональные подходы к сокращению пластика в объемах насортированного мусора», - сказал Кобылкин в интервью «Газете.Ru».