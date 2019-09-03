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Общество

Игорь Шпектор: Бюджет Псковской области не соответствует тем потребностям, которые существуют в регионе

04.09.2019 15:54|ПсковКомментариев: 1

Бюджет Псковской области не соответствует тем потребностям, которые существуют в регионе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игорь Шпектор, открывая совещание по вопросам ЖКХ в администрации Псковской области сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Шпектор уверен, что это нищенский бюджет, который не может обеспечить нормальную работу региона: «Те дотации, которые есть, не решают ни одну проблему, которая есть в области».

Спикер сообщил, что сегодня бюджет Псковской области составляет около 40 млрд рублей, при такой же численности населения бюджет в Сахалинской области на 100 млрд выше. 

Игорь Шпектор пояснил, что, если поделить этот бюджет на каждого жителя, то можно понять, в «какой яме сидят псковичи». Он заявил, что намерен писать письмо президенту о ситуации в регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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