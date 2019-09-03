Общество

Глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ: Псков глобально отстает от других городов России

Псков глобально отстает от других городов России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игорь Шпектор, открывая совещание по вопросам ЖКХ в администрации Псковской области сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если посмотреть на ваши дороги, у вас бордюров нет элементарных», - заявил спикер и подчеркнул, что псковские дороги находятся в катастрофическом состоянии.

Озвучил Игорь Шпектор неудовлетворенность работой регионального оператора Фонда капитального ремонта. Он обратил внимание на аварийное состояние фасадов зданий - панельные дома зияют оторванными кусками панелей.

Отметим, на совещании Игорь Шпектор подчеркнул, что удовлетворен встречей с губернатором Михаилом Ведерниковым. По его словам, состоялся откровенный деловой разговор. «Губернатор Псковской области не замалчивал проблемы, которые существуют в регионе», - пояснил Игорь Шпектор.

Также он заявил, что Общественная палата - не просто общественники, а компетентный орган, способный донести проблемы Псковской области до верхушки власти.