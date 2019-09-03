Общество

Волонтеры убрали мусор на озерах Гдовского района в рамках акции «Чистые берега»

3 сентября на берегах Зеркального, Серебряного, Каретного и Жуково озер Гдовского района волонтеры убрали мусор, приняв участие в ежегодной акции по уборке «Чистые берега», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

При поддержке Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, все участники были обеспечены инвентарем и доставкой до места проведения акции и обратно.

Желающим принять участие в следующей акции необходимо позвонить по телефону координатора +7 900 997 09 29 (Дмитрий).