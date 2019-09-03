Общество

Игорь Шпектор: Местные власти при всем желании не смогут решить проблемы Пскова без необходимых средств

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Александр Братчиков при всем желании не смогут решить проблемы города Пскова без необходимых средств. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игорь Шпектор на совещании по вопросам ЖКХ в администрации Псковской области сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Спикер обратил внимание присутствующих на то, что в Пскове есть проблемы в сферах ЖКХ, капремонта, обращения с ТКО, дорожного хозяйства.

Игорь Шпектор поручил руководителям профильных ведомств и комитетов в течение трех недель проработать предложения для решения проблем региона. По мнению спикера, принятие эффективных мер позволит Пскову выйти на новый уровень.