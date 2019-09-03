За неделю в Псковской области зафиксировано 126 укусов клещей

За период с 28 августа по 3 сентября в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей – 126 человек, из них 27 человек дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».
Больше всего людей обратилось в городе Псков, Великие Луки, в Невельском и Опочецком районах. За недельный период случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Стругокрасненского, Усвятского районах.
Акарицидные обработки проводились на территории Псковской области за период с 28 августа по 3 сентября на территории в Новоржевском и Печорском районах.
В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за неделю на исследования поступило 84 клеща, из них:
За анализируемый период вакцинация против клещевого энцефалита не проводилась.
Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
Призываем жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:
Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.