Общество

За неделю в Псковской области зафиксировано 126 укусов клещей

За период с 28 августа по 3 сентября в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей – 126 человек, из них 27 человек дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Больше всего людей обратилось в городе Псков, Великие Луки, в Невельском и Опочецком районах. За недельный период случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Стругокрасненского, Усвятского районах.

Акарицидные обработки проводились на территории Псковской области за период с 28 августа по 3 сентября на территории в Новоржевском и Печорском районах.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за неделю на исследования поступило 84 клеща, из них:

исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 3 клеща, результаты отрицательные;

исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 81 клещ, из них 1 – положительный на клещевой энцефалит, 7 – положительные на клещевой боррелиоз, 1 – положительный на моноцитарный эрлихиоз, 1 – положительный на гранулоцитарный анаплазмоз.

За анализируемый период вакцинация против клещевого энцефалита не проводилась.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Призываем жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:

собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. № 23; ул. Школьная д. № 24. Псковской районной поликлиники.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.