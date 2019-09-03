Общество

15 псковичей получили паспорта в «День подразделений по вопросам миграции»

Паспорт - главный документ гражданина Российской Федерации. 15 юным псковичам на торжественном собрании в УМВД России по городу Пскову удалось это не только узнать, но и получить свои первые в жизни паспорта из рук начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрия Федорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Церемонию приурочили к 300-летнему юбилею подразделений по вопросам миграции МВД России. Дату ведомство отметит 11 сентября. Обладателями документов стали подростки, которым недавно исполнилось 14 лет. Чтобы этот день стал для новых граждан страны по настоящему запоминающимся, стражи порядка каждому гостю вручили небольшой подарок и сказали слова напутствия.

«Теперь вы уже не просто дети, вы получили паспорт и стали полноправными гражданами Российской Федерации. Это большая ответственность. От вас зависит не только ваша личная судьба, но и будущее нашей страны. Я желаю каждому из вас всегда делать осознанный выбор в жизни и достойно нести свое новое звание» - обратился к присутствующим Юрий Федоров.

Своими воспоминаниями с гостями поделился председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Виктор Саханенок: «Свой первый паспорт я получил более 50 лет назад. Он был совсем не похож на тот, который сегодня вы держите в руках. Тогда все графы заполнялись чернилами, вручную, а фото были черно-белые. Даже таких торжественных церемоний не было. Поэтому вам теперь будет, что вспомнить и чем гордиться!».

Теперь у школьников появились не только права, но и обязанности и ответственность перед законом. Соблюдать их ребята поклялись во время присяги молодого гражданина.

Полицейские также подготовили видео-инструкцию, где подробно рассказали о значении паспорта для каждого человека: когда люди получают и меняют свой паспорт, что делать если документ был утрачен, а также какие возможности теперь открываются перед новыми гражданами страны.

Поддержать юных псковичей пришли их родные, друзья и учителя, а свои творческие подарки подготовили воспитанники детской вокальной студии «Карамельки». В своей концертной программе солисты исполнили, в том числе, и патриотические песни.