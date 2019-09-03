Общество

Урок солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Опочке

Сотрудники полиции и работники Опочецкого центра культуры провели для старшеклассников урок солидарности в борьбе с терроризмом. Встречу приурочили к Дню памяти жертв Беслана. В 2004 году многие из ребят, присутствовавших на занятии, только родились, и поэтому знают о террористическом акте в Беслане очень мало. Захват заложников в бесланской школе, совершённый террористами во время торжественной линейки, стал трагедией в масштабах всей нашей страны. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. Обо всем, что происходило внутри спортивного зала и снаружи школы, детям рассказала Светлана Григорьева, а также показала фото тех страшных событий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Беседу продолжила участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Опочецкий» Наталья Васильева. Она рассказала старшеклассникам о «терроризме» как явлении, о том, какая уголовная ответственность грозит за террористическую деятельность и в чем именно она заключается. Особое внимание страж порядка уделила вопросам безопасности при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах, правилах поведения, а так же порядку действий в экстремальных ситуациях связанных с захватом заложников.

Присутствующие на занятиях также посмотрели фильм о мемориале, созданном в память о погибших - «Город Ангелов». А после - школьники поднялись в выставочный зал, где все вместе выразили свои эмоции в создании плакатов в память о детях Беслана. А в это время к беседе присоединились студенты -первокурсники Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Студенты составили "портрет" потенциального террориста, а так же отметили особенную жестокость террористических актов, познакомились с Федеральным законом №35-ФЗ «О противодействии терроризму», разобрали несколько ситуаций предложенных участковым уполномоченным полиции Натальей Васильевой и инспектором по делам несовершеннолетних Ольгой Алексеевой.

Завершился день памяти зажжением свечей, которые ребята выложили в виде надписи «Мы помним», в знак памяти о 334 погибших, из которых 186 человек были их ровесниками.