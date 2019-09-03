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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции научили псковских детей правильно носить световозвращающие фликеры

04.09.2019 18:04|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову совместно с ребятами из отрядов юных инспекторов дорожного движения и представителями СМИ провели акцию «Стань заметнее!». Инспекторы вблизи пешеходных переходов у образовательных учреждений вручали светоотражатели учащимся, которые направлялись на торжественные линейки в честь Дня знаний. Особое внимание уделялось маленьким пешеходам – первоклассникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В начале учебного года, а также в течение образовательного процесса, в школах города Пскова сотрудниками ГИБДД проводятся беседы-инструктажи с учащимися. Главная цель - снизить детский дорожно-транспортный травматизм на дорогах. Во время бесед дорожные полицейские призывают детей носить светоотражатели на верхней одежде в темное время суток.

Фликер на одежде - реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип его действия основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Фликеры отражают свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на дороге на расстоянии до 200 метров даже в темное время суток при ближнем свете фар. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.

В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около тридцати метров. Фликер многократно увеличивает шанс быть вовремя замеченным – расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние может достигать четырехсот метров.

Светоотражающие элементы необходимо носить не только пешеходам из группы риска: пожилым людям и детям. 1 июля 2015 года вступили в силу изменения, касающиеся фликеров. Теперь участники дорожного движения, двигающиеся по дорогам вне населенных пунктов в темное время суток, обязаны закреплять на одежде элементы, отражающие свет фар.

Но лучше носить специальные световозвращатели постоянно: не нужно снимать их ни двигаясь вдоль оживленных трасс, ни по территории, где много пешеходных переходов, ни по местности, где транспортные средства вообще редко ездят. Не снимайте их ни днем, ни ночью, особенно с повседневной одежды детей. Вариантов размещения фликеров немало: верхняя одежда; школьный рюкзак; запястье; детская коляска; велосипед или самокат;санки. Ассортимент фликеров в продаже сегодня невероятно велик: фликеры-подвески, фликеры-значки, фликеры-браслеты, фликеры-наклейки, фликеры-термоаппликации. Вы можете подобрать совершенно незаметные отражатели или выполненные в интересном дизайне. Не стоит забывать о том, что обезопасить себя на дороге следует не только пешеходам. Велосипедисты, любящие кататься по ночам, обязаны прикрепить к своем транспортному средству светодиодный катафот. Отлично, если и одежда обладателя велосипеда будет иметь отражатели.

Наиболее эффективны светоотражатели белого или ярко-желтого цвета.

Оптимальный вариант для пешехода – четыре фликера: на руках, ремне и рюкзаке. Несмотря на то, что светоотражатели больше похожи на яркий аксессуар, пользу его невозможно переоценить.

Однако, инспекторы ДПС предостерегают - полагаться только на светоотражающие элементы не стоит. Уберечь детей от опасности поможет активная профилактическая работа! Но лучшим уроком безопасности для детей всегда является личный пример родителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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