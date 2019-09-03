Общество

Сбор средств на реабилитацию для трехлетней Киры Дегтяревой закрыт

В рамках программы «Дети-инвалиды» Псковское областное отделение Российского детского фонда завершило сбор средств на помощь 3-летней Кире Дегтяревой. У девочки ДЦП, и ей требуется дорогостоящая реабилитация, курс которой стоит 185 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском детском фонде.

Кира родилась здоровым, на первый взгляд, ребенком. Но спустя пару дней после выписки из роддома девочку пришлось госпитализировать в отделение патологии новорожденных. Кире поставили диагноз - перинатальное поражение центральной нервной системы. Позднее врачи обнаружили еще два заболевания: первичный иммунодефицит и детский церебральный паралич (ДЦП).

У Киры есть шанс развиваться, как ее сверстники. По словам врачей, в этом ей поможет курс реабилитации в Нижегородской клинике. После ряда специальных занятий здоровье девочки улучшится и возможно она сможет самостоятельно ходить. Уже совсем скоро Кира со своей мамой отправятся в медицинское учреждение, где с девочкой будут работать психологи, логопеды и врачи ЛФК.

От лица мамы девочки Детский фонд благодарит всех, кто помог Кире: отзывчивых жителей города, которые переводили средства на счет Детского фонда (более 113 тыс. руб.); ООО «Добрые бобры», которые устраивали благотворительные акции в кафе города (более 8 тыс. руб.); гостей и участников международного музыкального фестиваля «Добрый рок» (более 17 тыс. руб.), а также участников Медового фестиваля, в рамках которого был продан стокиллограммовый медовик, средства с продажи которого были направлены на помощь Кире (47 тыс. руб.).