Общество

Эксперты сообщили о росте смертности от отравления спиртным в России

С января по июль в России смертность от отравления алкоголем выросла на 17,2% в годовом измерении, умерли 4 298 человек или пять человек на сто тысяч населения, заявили в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщает «Интерфакс».

За отчетный период в Татарстане показатель вырос в 12 раз, в Еврейской автономной области - в 6,7 раза, в Туве - более чем в три раза, в Пензенской области - на 40,3%, в Курганской области - на 13,4%. В Костромской области смертность снизилась на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 66,7%.

В Москве в январе-июле от отравления алкоголем умер 71 человек, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге умерли 83 человека, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 207 человек, это на 16,6% больше, чем годом ранее. Так в Международной классификации болезней называют случаи, когда эксперты не могут определить, стала ли смерть результатом несчастного случая, убийства или суицида. Стандарта по диагностике отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями не установлено. Группа риска в этой сфере - молодые люди в возрасте 15-19 лет.