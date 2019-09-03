Общество

Псковский Красный Крест сделал подарки Чернецовской школе к новому учебному году

Завершением благотворительной акции «Собираем в школу-2019» в рамках программы «Социальная защита детей» стала очередная встреча сотрудников Псковского Красного Креста с детьми из филиала «Чернецовская школа» Дедовического района.

4 сентября гости из Красного Креста приехали в школу не с пустыми руками. Пока дети были на уроке теннисный стол в самом большом помещении школы силами работников псковского Красного Креста превратился в «скатерть-самобранку» из школьных принадлежностей: красочные альбомы для рисования, наборы цветной бумаги и картона, удобные подставки для книг, стаканы для ручек и карандашей, тетради, обложки, цветные карандаши, ручки, краски, ластики, точилки и другие необходимые в учебе предметы.

С началом учебного года всех ребят поздравил председатель Псковского Красного Креста Петр Василевский, который рассказал об акции и ее участниках - взрослых людях, которым не безразлична судьба сельских школьников, среди которых генеральный директор гостиничного комплекса «Покровский» Ирина Кухи и генеральный директор ООО «Канцелярский партнер» Елена Шахметова.

Сотрудники Красного Креста специально не стали собирать одинаковые школьные наборы, предоставив возможность детям самостоятельно выбрать необходимые предметы. Дети с нескрываемым азартом разбирали школьные принадлежности, искренне благодарили гостей и просили передать слова благодарности тем, кто помог организовать и провести такую акцию.

Добавим, что эта маленькая школа, где сегодня обучается всего 15 детей, на протяжении 10 лет, является участником программы «Социальная защита детей», в рамках которой ученики ежедневно получают бесплатные горячие обеды от Красного Креста.