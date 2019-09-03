Общество

Греф призвал «убить» экзамены

Процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», готовых работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо «убить» экзамены, считает глава Сбербанка Герман Греф, пишет РИА Новости.

Глава Сбербанка признал, что оценки в школах необходимы. В то же время он отметил, что сам он на основе школьного опыта ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей - убить экзамены», - заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По его словам, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовычто-либо делать.

Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс «убивает всяческое желание учиться».

В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают» одним предметом - пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.