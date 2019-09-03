Общество

Пять новых ФАПов отправились в районы Псковской области

Сегодня, 5 сентября, по поручению губернатора в автопарке скорой медицинской помощи состоялось торжественное вручение первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой ключей от передвижных ФАПов, полученных регионом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новые ФАПы будут направлены в Новосокольнический, Печорский, Себежский, Пушиногорский, Бежаницкий районы.

В общей сложности регион должен получить 13 передвижных ФАПов.

«Национальный проект здравоохранение работает», - заявила первый вице-губернатор и подчеркнула, что получение мобильный ФАПов - отличная возможность для решения проблем здравоохранения в регионе.

Вера Емельянова отметила, что Псковская область отличается большим количеством населенных пунктов, жителям не всегда удобно добираться из отдаленных деревень, а такие автомобили мобильны и доступны.

«Мы получаем шикарный подарок», - сказал и. о. главного врача Себежской межрайонной больницы Алексей Прокофьев и поблагодарил региональные власти за то, что программа действительно работает, и районные больницы получают помощь. «ФАПы востребованы и помощь нужна, я уверен, что мы повысим качество и доступность медпомощи в районах», - подчеркнул Прокофьев.

Вера Емельянова предложила проверить автомобили на исправность и осмотреть их внутри.

Как оказалось, в мобильных ФАПах есть все необходимое - весы, лекарственные препараты, анализаторы для исследования крови, термометры, а также гинекологическое кресло, холодильник для транспортировки препаратов.