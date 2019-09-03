Общество

На границе Псковской области задержаны медали, иконы и сервиз

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения через государственную границу предметов, возможно, представляющих культурную ценность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сразу два случая произошли в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», где в результате осмотра легковых автомобилей «Тойота» и «Форд» было выявлено около 80 предметов, укрытых от пограничного и таможенного осмотра в багажном отделении автомобилей.

Граждане России пытались вывезти с территории нашей страны 15 медалей, среди которых медаль «За оборону Ленинграда», иконы, самовар, ларец с зеркалом, столовые приборы, кофейный сервиз и кувшин, возможно представляющие культурную или историческую ценность.

В пункте пропуска «Бурачки» пограничники выявили три книги, датированные 1909, 1912 и 1914 годами издания, возможно имеющие культурно-историческую ценность.

Все предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.