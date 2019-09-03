Подать заявление о наборе социальных услуг жители Псковской области могут через интернет

В Псковской области ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают свыше 68,5 тысяч федеральных льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиации вследствие техногенных катастроф, сообщает Псковское отделение ПФР.
Со дня назначения ЕДВ ветеранам и инвалидам предоставляется право на получение набора социальных услуг (НСУ). Лицам, пострадавшим от радиации вследствие техногенных катастроф, ЕДВ устанавливается в полном размере без предоставления НСУ; при необходимости граждане могут «выкупить» социальные услуги (услугу).
На оплату предоставления набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года направляется 1 121,42 руб. в месяц, в том числе:
Гражданин вправе отказаться от предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) со следующего года и получать его денежный эквивалент. Для этого необходимо обратиться в ПФР (через интернет или лично в территориальный орган ПФР, либо МФЦ) до 1 октября текущего года с соответствующим заявлением.
Заявление действует с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится до 1 октября с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru работает электронный сервис, который позволяет подать в электронном виде заявления:
Для оформления электронного заявления гражданину необходимо зайти в «Личный кабинет», используя те же логин и пароль, что и для портала государственных услуг. Далее, в разделе «Социальные выплаты» выбрать необходимый электронный сервис, указать свои данные, отметить виды необходимых социальных услуг.