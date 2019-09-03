Общество

Подать заявление о наборе социальных услуг жители Псковской области могут через интернет

В Псковской области ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают свыше 68,5 тысяч федеральных льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиации вследствие техногенных катастроф, сообщает Псковское отделение ПФР.

Со дня назначения ЕДВ ветеранам и инвалидам предоставляется право на получение набора социальных услуг (НСУ). Лицам, пострадавшим от радиации вследствие техногенных катастроф, ЕДВ устанавливается в полном размере без предоставления НСУ; при необходимости граждане могут «выкупить» социальные услуги (услугу).

На оплату предоставления набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года направляется 1 121,42 руб. в месяц, в том числе:

на обеспечение медикаментами — 863,75 руб.,

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 133,62 руб.,

проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 124,05 руб.

Гражданин вправе отказаться от предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) со следующего года и получать его денежный эквивалент. Для этого необходимо обратиться в ПФР (через интернет или лично в территориальный орган ПФР, либо МФЦ) до 1 октября текущего года с соответствующим заявлением.

Заявление действует с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится до 1 октября с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru работает электронный сервис, который позволяет подать в электронном виде заявления:

об отказе от получения НСУ,

о возобновлении НСУ,

о предоставлении НСУ,

об отзыве ранее поданных заявлений.

Для оформления электронного заявления гражданину необходимо зайти в «Личный кабинет», используя те же логин и пароль, что и для портала государственных услуг. Далее, в разделе «Социальные выплаты» выбрать необходимый электронный сервис, указать свои данные, отметить виды необходимых социальных услуг.