Общество

Россияне примут решение о переходе на электронные трудовые книжки в 2020 году

Граждане России должны будут принять решение о переходе на электронные трудовые книжки в течение 2020 года, заявил министр труда и социального развития Максим Топилин на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство в июле внесло в Госдуму законопроект о переходе к цифровому кадровому документообороту. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.

«Все граждане в течение 2020 года должны будут сделать выбор, отказываются ли они от бумажной книжки. И с 2021 года для тех, кто сделает соответствующий выбор, будут вестись электронные книжки», - сказал министр.

Топилин выразил уверенность в том, что законопроект о переходе на цифровой кадровый документооборот будет принят до конца года.