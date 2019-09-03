Общество

Доходы бюджета Пскова на 2019 год будут увеличены на 162,6 млн рублей

Очередные изменения внесли в городской бюджет на текущий год депутаты Псковской гордумы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии 4 сентября. С основным докладом по вопросу выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Так, доходы бюджета на 2019 год будут увеличены на 162,6 млн рублей. В частности, в текущем году на 38,2 млн рублей вырастут субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Пскова за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 100 млн рублей выделяется на ремонт дорог за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Пообъектное распределение средств будет осуществлено после подписания соглашения между комитетом по транспорту Псковской области и администрацией города Пскова.

24 млн 420,5 тыс. рублей поступят в бюджет в виде средств иностранных партнеров на выполнение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению под городской туристический и информационный центр и дом творческих индустрий объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Георгиевская, 4.

В рамках программы «Формирование городской среды» перераспределяются средства по благоустройству общественных пространств в сумме 9 млн 291,2 тыс рублей (из средств субсидии 63 617,9 тыс. рублей) – средства направляются на благоустройство дворовых территорий.

Высвобожденные средства направляются :

- 5 187,1 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна»;

4 469,2 тыс. рублей на обеспечение уличного освещения города.

Кроме того, ДМШ №1 получит 2 621,9 тыс рублей на приобретение музыкальных инструментов, мебели и оборудования; еще 5 млн 32 тыс будет выделено на капремонт ДМШ.

3 июля заключен муниципальный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ здания ДМШ №1 на ул. Советская, 44 на сумму 89 575,8 тыс рублей. Срок выполнения работ согласно контракту - 1 декабря 2019 года.

Предусмотрены средства на погашение просроченной кредиторской задолженности 2018 года в сумме 4 691,1 тыс. рублей по образовательным учреждениям города. Уменьшены лимиты Псковской городской Думы на 2019 год в сумме 2 млн 252,5 тыс рублей.