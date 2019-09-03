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Общество

В ДМШ №5 пройдет ремонт, благодаря уменьшению бюджетных лимитов на деятельность Псковской гордумы

05.09.2019 10:51|ПсковКомментариев: 1

В ДМШ №5 пройдет ремонт, благодаря уменьшению бюджетных лимитов на деятельность Псковской городской Думы в 2019 году. Такое решение принято на сессии 4 сентября, передает  корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, лимиты гордумы уменьшены на 2 млн 252,5 тыс. рублей. В частности, с экономии средств на освещение деятельности гордумы в СМИ выделяются 846 тыс. рублей на заключение контракта с одним из местных телеканалов до конца текущего года. 

Кроме того, невостребованными оказались 220 тыс. рублей, предназначенных на проведение Ганзейских дней, и 752,5 тыс. рублей - на капремонт фасада здания Думы в связи с несостоявшимся аукционом. Аукцион четыре раза признавался несостоявшимся, и депутаты приняли решение направить средства на ремонты в учреждениях образования и культуры Пскова 

Так, из городского бюджета будут направлены 752,4 тыс. рублей на ремонт ДМШ №5: 135,6 тыс. рублей - на приобретение приборов отопления в актовый зал; 70 тыс. рублей - на текущий ремонт межпанельных швов; 154,7 тыс. руб.-  на текущий ремонт кровли; 201,3 тыс. руб. - на текущий ремонт стен; 190,8 тыс. руб. - на замену окон.

803 тыс. рублей будет выделено на текущий ремонт кровли в школе №23, 298 тыс рублей - на текущий ремонт кабинета физики и инвентарной «Кикоинского класса» в школе №1. 399 тыс. рублей - на ремонт кровли в детском саду №52.

Добавим также, что в июне были уменьшены лимиты Псковской городской Думы на 500 тыс. рублей, в том числе 400 тыс. рублей - на командировочные расходы и 100 тыс. рублей - на представительские.

Средства были направлены на ремонт пищеблока школы №18 и на ремонт учебного класса в школе №1.

По итогам доклада Тамары Винт депутат Григорий Турчин выразил возмущение тем, по какому принципу решается, каким школам выделять деньги, а каким нет. «Григорий Михайлович, вы бы сгорели со стыда, если бы увидели, в каком состоянии находится та же музыкальная школа №5. Школа не может полноценно проводить концерты. В актовом зале большая часть стен состоит из стеклоблоков, которые по большей части выпали. Из актового зала видна улица, окна затянуты баннерной тканью, отопление в аварийном состоянии. И, когда мы отмечали юбилей этой музыкальной школы, текла кровля, все текло по проводке. Это позор», - отметила и.п. главы города Пскова Елена Полонская. 

Вместо того, чтобы выяснять отношения, куда сколько средств направить, она предложила депутатам выйти всем вместе и посмотреть, в каком состоянии находится ДМШ №5. На самом деле, этому учреждению средств нужно намного больше, чем будет выделено после новых поправок в бюджет, заключила она.

Теги: #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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