Общество

Денис Васильев станет директором МКУ города Пскова «Служба благоустройства» без приставки и.о.

Денис Васильев станет директором МКУ города Пскова «Служба благоустройства» с 18 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии Псковской гордумы 5 сентября. Сначала депутаты приняли формальное решение о продлении срока его работы в должности и.о. директора, а затем тайным голосованием наделили его полномочиями директора без приставки «и.о.» с 18 сентября.

Кроме того, депутаты продлили срок обязанностей директора муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор» Ксении Велицян. С июня она работала в должности заместителя директора, затем стала и.о., и в сентябре подходит срок, когда ее обязанности должны быть продлены. Также депутаты продлили срок исполнения обязанностей заведующего детского сада №19 Ольге Заболотниковой.