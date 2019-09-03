Общество

Минтруд рассчитывает законодательно закрепить корпоративные программы укрепления здоровья

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предлагает законодательно закрепить корпоративные программы укрепления здоровья. Как заявил он в четверг на Восточном экономическом форуме, это даст возможность снизить риски профзаболеваемости на производстве и увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.

«Мы начали с того, что в нацпроекте "Демография" заложены такие лучшие практики (корпоративные программы по укреплению здоровья - ТАСС), но я убежден в том, что в течение этого и следующего года мы придем к тому, что эти практики должны будут каким-то образом зафиксированы в законодательстве, под это будет подведена определенная тарифная политика в рамках страхования от несчастных случаев, в рамках страхования по временной нетрудоспособности, может быть, в рамках страхования медицинского. Я надеюсь, что общими усилиями мы к этому придем», - сказал он.

Министр отметил, что такие практики положительно влияют на снижение заболеваемости на производстве и стимулируют рост продолжительности жизни. «Корпоративные программы [укрепления здоровья] там, где они внедряются, достигают результата. Кто-то это делает, кто-то нет. Мне кажется, несправедливо не стимулировать тех, кто этим занимается и вкладывает свои ресурсы, и не рационально не подталкивать с помощью тарифной политики тех, кто этим не занимается. То, что работодатели это делают, - это экономия не только на тарифе, но и экономия на дополнительной рабочей силе. Если у вас люди больше болеют, вы должны содержать больший штат», - пояснил он.