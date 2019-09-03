Общество

Открытый урок по ПДД провели стражи порядка для детей города Новосокольники

Педагоги и сотрудники Госавтоинспекции уверены, что повторение безопасного маршрута в школу и обратно – это залог безопасного участия детей в дорожном движении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, открытый урок по ПДД прошел на одной из самых оживленных улиц города Новосокольники. Посетить страну дорожных правил пришли юные участники дорожного движения и их родители. Дети совместно с героями из любимых мультфильмов и сказок повторили значение сигналов светофора, посоревновались в знании дорожных знаков. Педагоги обучили детей предвидеть дорожные ловушки, которые нередко возникают на проезжей части по пути следования по маршруту «Дом-школа-дом».

Организаторы мероприятия не обошли вниманием и родителей школьников и будущих первоклассников. Стражи порядка напомнили о необходимости приобретения световозвращающих элементов.Также дорожные полицейские акцентировали внимание взрослых на перевозку детей в салоне автомобиля, призвав их не рисковать жизнью детей и всегда соблюдать меры безопасности при поездках в транспортных средствах даже на самые незначительные расстояния.

Сотрудники ГИБДД уверены, что совместная профилактическая работа по безопасности дорожного движения поможет уберечь детей от различного рода дорожно-транспортных происшествий. Поэтому подобная работа и акции будут продолжены на территории всего региона.