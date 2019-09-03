Общество

Пять великолучан получили паспорта в День подразделений по вопросам миграции

В ОМВД России по городу Великие Луки прошла акция «День подразделений по вопросам миграции - Нам 300». Она приурочена к 300-летию миграционной службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службае УМВД России по Псковской области

Начальник отдела по вопросам миграции полковник полиции Юрий Иванов вручил паспорта гражданина Российской Федерации пяти юным великолучанам. Ребята получили свой первый документ. А стражи порядка рассказали, какие права и обязанности появились у подростков, объяснили какие возможности дает паспорт, а также провели инструктаж, что делать если документ был утерян или испорчен.

Юрий Иванов пожелал ребятам здоровья, успехов, отличной учебы и объяснил, что к документу нужно относиться бережно - это обязанность любого гражданина страны.