Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Программа выходит на финише предвыборной гонки. Уже в это воскресенье пройдет единый день голосования: всего 13 избирательных кампаний, в том числе выборы 6 глав районов, довыборы депутатов в областное Собрание и Псковскую городскую Думу.

Постоянные ведущие обсудят ход кампании, тактику партий на выборах и главную предвыборную технологию этой кампании - снятие оппонентов по решению суда.

Если вам есть, что сказать по этой теме, звоните по телефону 56-73-72.