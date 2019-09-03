Общество

Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию с 11 по 13 сентября пройдет в Псковской области. Регион присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Ее цель - информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение стигматизации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

С 11 по 13 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах области: Пскове, Великих Луках, Острове, Невеле, Опочке. МПТ сделают остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. 13 сентября в Пскове у клуба «Тир» также пройдет ночное тестирование.

Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автозаводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 191 город 40 регионов России.

Яркая запоминающаяся символика брендированных машин и удобное расположение МПТ привлечет внимание жителей и послужит стимулом для тех, кто в обычной жизни не задумывается о том, чтобы сделать тест на ВИЧ. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов в городах проведения акции состоятся обучающие семинары, в ходе которых будут представлены современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методы ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Аудитории будут продемонстрированы обучающие фильмы, которые помогут грамотно вести диалог с пациентом при назначении теста на ВИЧ-инфекцию. Специалисты получат простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ–инфекции.

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде является одной из важных задач. Молодежь традиционно более склонна к рискованному поведению, а значит уязвима в отношении ВИЧ. В этой связи пристальное внимание уделяется теме просвещения школьников и студентов, в том числе через вовлечение родителей в диалог с ними. С этой целью в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» Минздрав России при содействии Минпросвещения России проведет общешкольные и классные родительские собрания, на которых родители узнают, как общаться со своими детьми по вопросам сохранения здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» в Псковской области завершится 13 сентября. В г.Псков на церемонии закрытия будут озвучены итоги псковского этапа акции и его ключевые события.

Время и место проведения итогового мероприятия:

13 сентября, Псков, площадь Победы, дом 1. Время: 11:00 – 12:00.

площадь Победы, дом 1. Время: 11:00 – 12:00. 11 сентября, Псков , улица Кузбаской Дивизии, 19 (стоянка перед ТЦ «Акваполис»), время: 12:00 – 18:00.

, улица Кузбаской Дивизии, 19 (стоянка перед ТЦ «Акваполис»), время: 12:00 – 18:00. 11 сентября, Невель , пл.Коммуны, 18 (у магазина «Пятерочка»). Время: 12:00 – 18:00

, пл.Коммуны, 18 (у магазина «Пятерочка»). Время: 12:00 – 18:00 11 сентября, Опочка , пл.Советская. Время: 12:00 – 18:00

, пл.Советская. Время: 12:00 – 18:00 12 сентября, Великие Луки , ул.Вокзальная, 11 (ТЦ Апельсин). Время: 12:00 – 18:00

, ул.Вокзальная, 11 (ТЦ Апельсин). Время: 12:00 – 18:00 12 сентября, Остров, ул.К.Маркса, д.10. Время: 12:00 – 18:00

ул.К.Маркса, д.10. Время: 12:00 – 18:00 13 сентября – Ночное тестирование, Псков, ул.Гоголя, 25А. Клуб «Тир» (вход с ул.Свердлова, 52). Время: 22:00 – 01:00.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИД и информация об акции размещены на сайте.