Общество

В ИК-5 прошла выставка стенной печати, посвященная «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки), среди осужденных, состоялся конкурс-выставка стенной печати, посвященная «Дню солидарности в борьбе с терроризмом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Выставка проходила в рамках мероприятий по противодействию терроризму, экстремистской деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Подготовленные материалы размещены в жилых помещениях отрядов учреждения.

По итогам выставки, конкурсанты, чьи работы признаны лучшими, были отмечены администрацией ИК-5 и поощрены правами начальника учреждения.