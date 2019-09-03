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Общество

Новый порядок формирования перечня учебников будет принят в 2019 году

05.09.2019 12:41|ПсковКомментариев: 0

Уже в текущем году будет принят новый порядок формирования федерального перечня учебников, в Минпросвещения ждут скорейшую регистрацию приказа в Минюсте, заявил первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство просвещения подготовило проект приказа о новом порядке формирования федерального перечня школьных учебников. Экспертиза учебников будет носить государственный характер, заключения экспертов предлагается выдавать на пять лет, а на обороте титула учебника должна стоять фамилия эксперта, проводившего экспертизу.

«Приказ сейчас в процессе регистрации, мы его отправляли в Минюст, Минюст кое-какие замечания высказал, мы, соответственно, их поправили. Принципиально там ничего не поменялось», — сказал Зенькович.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований.

Источник: Псковская Лента Новостей
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